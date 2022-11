“Da Autonomia differenziata e riutilizzo dei Fondi strutturali micidiale attacco al Sud”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Non siamo tanto stupiti dal fatto che, su pressione leghista, l’attuale Governo torni a riproporre un progetto di; siamo piuttosto allarmati dalla pericolosità del progetto elaborato. Sono anni che ripetiamo che i servizi essenziali devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e che per farlo occorre definire i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni”. È quanto affermano in una nota il senatore e vicepresidente del M5S, Mario Turco, e il componente pentastellato della Commissione Bilancio della Camera, Leonardo Donno., M5S: “Siamo piuttosto allarmati dalla pericolosità del progetto elaborato dal Governo” “Riteniamo come minimo furbesco citare i Lep – aggiungono i due esponenti M5S -, ma subito dopo dire che, se entro un anno non vengono ...