(Di venerdì 18 novembre 2022) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Ladel ministro leghistasull'differenziataalladello. Le competenze essenziali di gestione dello, secondo questa, verrebbero trasferite alle Regioni, come le norme generali di restrizioni, le norme generali di difesa dell'ambiente e degli ecosistemi, i rapporti internazionali, la tutela della salute, il coordinamento del sistema tributario, per fare solo alcuni esempi”. Lo afferma Angelo, co-voce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. “Di fatto, con questa con questa, viene meno l'unità della nazione e il principio solidaristico che è la base della ...

Il Sannio Quotidiano

... perché l'territoriale del PD consente di fare alleanze inrispetto al ... che poi, tra l'altro, non ha aderito nemmeno al gruppo del PD e, come abbiamo visto, Fratoianni e......razzisti di questa destra disumana - le parole del co - portavoce di Europa Verde Angeloe ... che agiscono in totalerispetto alle autorità statali competenti'. 'Ribadiamo la nostra ... Autonomia: Bonelli, ‘proposta Calderoli porta a disgregazione Stato’ L'emendamento del governo Meloni inserito nel decreto Aiuti prevede il rilascio di nuove autorizzazioni in zone fra 9 e 12 miglia dalla costa. Quattro ...Angelo Bonelli si schiera contro il governo Meloni. In vista della 27esima edizione della Cop che si svolgerà a Sharm el-Sheikh il ...