Atp Finals Torino 2022 | risultati e classifiche

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ie leaggiornate delle ATPdi, torneo che si disputa dal 13 al 20 novembre presso il Pala Alpitour. Per il secondo anno consecutivo la città piemontese ospita il torneo che conclude la stagione Atp. I migliori otto giocatori si contendono il titolo vinto lo scorso anno da Alexander Zverev in finale su Daniil Medvedev. Il tedesco non è tra i protagonisti di quest’edizione, c’è invece il russo. Così come Nadal e Djokovic, che già da giorni sono stati accolti meravigliosamente dal pubblico italiano. Due i gironi che daranno vita alla fase di round robin, dalla quale usciranno i quattro semifinalisti. Di seguito tutti ie ledelle Atp. I GIRONI CALENDARIO COMPLETO ATP ...

Novak Djokovic chiude da imbattuto il girone grazie alla sofferta vittoria contro Daniil Medvedev, già eliminato: 6 - 3, 6 - 7, 7 - 6 i parziali per il serbo in oltre tre ore di lotta. Sabato per Nole ...Sono le parole di Angelo Binaghi , presidente della Fit che, intervenendo al convegno di Tennis & Fiends 'Il tennis allunga la vita', ha fatto il punto sulle Nittodi Torino: "Ieri abbiamo ...Si va allora al terzo set dove al 5 volte campione delle Finals sembrano mancare le energie dopo un 9° game infinito, invece si arriva ancora una volta al tie-break dove Djokovic si risolleva ...Novak Djokovic non fa sconti. Nel terzo turno del girone delle Atp Finals di Torino il serbo, già qualificato alle semifinali, batte in tre set il russo Daniil Medvedev. Con un grande dispendio di ...