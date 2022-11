Uno scambio di persona, un tuffo nel passato e un ponte verso il futuro. Sorpresa durante il quarto live di Xin onda giovedì 17 novembre ad aprire la puntata è stato Alessandro Cattelan . Operazione nostalgia per il conduttore che ora è considerato un volto Rai, ma c'è qualcosa che non va. X ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto X, Se$$o è l'inedito di Beatrice Quinta approfondimento X, quarto live con gli inediti e Giorgia ospite Io non ho paura di te Anche se ...X FACTOR 2022 LIVE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 17 novembre 2022, nel corso della quarta puntata dei Live di X Factor 2022 In aggiornamento Ma come si vota per i cantanti in gara a ...Non è cosi male è l’inedito dei Santi Francesi, il duo che sta partecipando all’edizione 2022 di X Factor, il talent show in onda su Sky, e che fa parte del roster di Rkomi. I Santi Francesi, duo ...