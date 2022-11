Superbonus | appello al governo | deve intervenire

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Venerdì scorso, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia hanno illustrato ad associazioni di categoria e sindacati le idee delsule sulla cessione del credito. Sul futuro di questi strumenti, e di tutto il sistema degli incentivi immobiliari, è stato espresso l’auspicio di un confronto preventivo. La direzione che sarà intrapresa, in ogni caso, sarà il frutto di una scelta politica, condivisibile o meno ma legittima in quanto tale. Ciò, fino a quando non sarà recepita dall’Italia la direttiva europea sull’efficienza energetica, di imminente approvazione, che obbligherà a realizzare determinati interventi; in quel momento le cose cambieranno radicalmente e la domanda da farsi sarà: chi paga? Quel che ora preoccupa è la gestione della fase transitoria nella quale ci troviamo. Occorre che il ...