Processo volo MH17 | aereo fu abbattuto da missile Buk | condannati due russi e un ucraino

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Si è concluso con la condanna di tre dei quattro imputati in contumacia ilin Olanda per l’abbattimento deldella Malaysia Airlines nell’est dell’Ucraina nel luglio del 2014. Sono stati giudicati colpevoli dell’assassinio dei 298 fra passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo dell’i dueIgor Girkin e Sergey Dubinsky e l’Leonid Kharchenko mentre il russo Oleg Pulatov è stato assolto. L’inchiesta internazionale sulla tragedia aveva stabilito che l’era statoda unfornito da Mosca lanciato da un campo di Pervomaisk, allora controllato dalle milizie filorusse, una tesi accolta nelche si chiude oggi. “La corte ritiene che il ...

