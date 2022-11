Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 190 punti

Agenzia ANSA

Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale scende a 190 punti, rispetto ai 192 punti della chiusura di ieri. In flessione anche il rendimento del decennale italiano al 3,89%. 17 novembre 2022. A pesare sull'umore degli investitori anche l'ipotesi di recessione globale con Fabio Panetta che vede "probabile" un forte rallentamento dell'economia.