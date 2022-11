F1 | Gp Abu Dhabi | Alonso ' Speriamo di chiudere con un bel risultato'

"Vettel Sarà strano senza di lui ma sono convinto che lo rivedremo"(EMIRATI ARABI UNITI) - "Sarà strano non avere Vettel con noi, il prossimo anno, la prima gara. Con lui abbiamo condiviso tante cose. A volte lottiamo per il campionato, a volte per il ..."La fiducia è alta ed il morale è alto ma sono lo stesso pilota di sempre".(EMIRATI ARABI UNITI) - "Ho metabolizzato la prima vittoria della mia vita. Sono fiero di questo traguardo che ho sempre sognato da bambino. Domenica scorsa le stelle si sono allineate e ho ...'La fiducia è alta ed il morale è alto ma sono lo stesso pilota di sempre'.ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) - 'Ho metabolizzato la ...Mattia Binotto sarà ad Abu Dhabi nella sua settimana più difficile da quando è in Ferrari: negli scorsi giorni sono circolate voci insistenti su un suo addio alla scuderia di Maranello e sulla sua sos ...