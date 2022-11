Calcio | Globe Soccer Awards | a Maldini e Massara il premio di miglior ds

Il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato assieme a Sergio Ramos sul palco della 13° edizione deiSoccer Awards."Perché non dobbiamo crederci Ci crediamo sempre": Zlatan Ibrahimovic, in un'intervista a Sky, in occasione delSoccer Awards, risponde così ad una domanda sulla possibilità di vincere lo scudetto per il Milan. Non solo campionato, perché Ibra è convinto che i rossoneri possano qualificarsi in Champions ...TORINO - Gran serata di gala ai Globe Soccer Awards di Dubai. Tanti riconoscimenti in palio e tanti rappresentati dell'Italia e della Serie A presenti tra i premiati. Ci sono ad esempio Victor Osimhen ...Ai Globe Soccer Awards c'è spazio anche per l'Italia e Adriano Galliani ha vinto il premio alla carriera. Mentre i dirigenti del Milan Maldini e Massara si sono aggiudicati ...