Blumhouse e Atomic Monster | in arrivo una fusione tra le realtà fondate da Jason Blum e James Wan?

BadTaste.it Cinema

Universal Pictures ha lanciato il trailer ufficiale di M3GAN , il nuovo film horror firmatoMonster diretto da Gerard Johnstone, scritto da Akela Cooper basato su una storia di Cooper e di James Wan. Nel trailer, che trovate qui sopra, facciamo conoscenza di una nuova ...James Wan e il collega dellaMonster Michael Clear produrranno il remake del cult horror ...film horror Christopher Landon si è fatto le ossa nell'horror collaborando ripetutamente con... Jason Blum e James Wan uniscono le forze: Blumhouse e Atomic Monster verso la fusione! Le case di produzione di Jason Blum e James Wan, Blumhouse e Atomic Monster, potrebbero fondersi per espandere i progetti nel settore horror.Hollywood horror has seen a bit of a bounce back in recent years following a slightly subdued decade during the 2010s. Granted, it wasn’t without its standouts, like James Wan’s The Conjuring and ...