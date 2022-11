Bari | 21enne spara alla compagna di 18 anni e si toglie la vita | la ragazza lotta tra la vita e la morte

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tragedia nel barese, dove una giovane di 18è stata ferita da due colpi di pistola,ti dal compagno che si è poi tolto la. La, aggredita nell’abitazione della coppia a Cassano delle Murge, combatte tra lae laal Policlinico di. È riuscita a superare la notte dopo essere stata operata nel reparto di chirurgia toracica, ma le sue condizioni rimangono molto gravi. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, che hanno sentito prima le grida provenienti dall’appartamento e poi i colpi di pistola. Con la coppia viveva anche la figlia, che al momento della tragedia non si trovava in casa ma dai nonni materni. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che mantengono il massimo riserbo sulle ...

