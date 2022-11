Astrofisica | Infn | Violento scontro fra buchi neri | ecco come può succedere

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - La fusione di dueconseguenza di unodiretto, non preceduta quindi dal tipico spiraleggiamento riscontrabile nell'andamento dei segnali rivelati fino a oggi dagli interferometri gravitazionali, potrebbe risultare una delle modalità con cui questi violenti fenomeni astrofisici si verificano. A sostenerlo è uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università e della sezionedi Torino, insieme a colleghi dell'Università Friedrich Schiller (Fsu) di Jena (in Germania), pubblicato oggi, giovedì 17 novembre, sulla rivista Nature Astronomy. L'riferisce che attraverso simulazioni effettuate tramite calcolatore, gli scienziati hanno appuratoun modello che preveda l'esistenza di sistemi binari ...

