WhatsApp e l’ultimo aggiornamento | arriva la funzione per messaggiare con se stessi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Non finiscono mai le sorprese di. Con i nuovi aggiornamenti della piattaforma di messaggeria istantanea, già da queste ora ci sarà la possibilità mi mandare messaggi a se. Per quanto apparentemente bizzarra come cosa, una simile opzione è molto utile per utenti, che oltretutto l’hanno richiesta fortemente in questi anni: inviarsi documenti da aprire sull’app in un multi dispositivo, appuntarsi un qualcosa da tenere a mente e tanto altro.con se stesso suSta iniziando la diffusione in tutto il mondo di una nuova utileperovvero la possibilità dicon se: anticipata da qualche settimana da test sulle versioni beta, la novità è comparsa nella versione 22.23.74 dell’app per iPhone ...