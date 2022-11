“Un parente è nei guai | servono soldi” Ecco come un 24enne truffava gli anziani

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La Squadra Mobile di Taranto, in collaborazione con quella di Napoli, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di unritenuto presunto responsabile di 9 truffe aggravate, in concorso, perpetrate ai danni dinel comune di Taranto. La misura, emessa dal GIP di Taranto, costituisce la conclusione di una certosina attività svolta dal predetto ufficio investigativo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto che, per la circostanza, ha anche costituito un apposito gruppo di lavoro. Infatti, a seguito di diversi episodi di truffa, la Procura, sulla scorta di specifici indagini, ha avviato una serie di attività, ponendo a fattor comune dati incrociati. L’episodio di avvio delle indagini a carico del soggetto di origini campane è stata una truffa avvenuta l’8 aprile scorso ai ...

L'Unione Sarda.it

... sia per le modalità: il contatto telefonico di un falsoche, rappresentando di trovarsi ... Inoltre, i tracciati GPS hanno registrato anche soste notturne in Napolipressi di un'abitazione ...Fate l'esperimento: da quanto tempo non scrivete a un amico, a un, a una vecchia conoscenza... ma anche per chi nella vita vuole 'vincere' sapendo adoperare una corretta comunicazione... Uccide un parente malato per non farlo soffrire: chiesti 9 anni di carcere - L'Unione Sarda.it “Quello che facciamo può non piacere, è migliorabile – siamo esseri umani, ma la nostra libertà di farlo non è negoziabile col gusto di una platea, per quanto ampia”. Lo storico autore de Le Iene, Dav ...