Ucraina | Sunak sente Duda | ' solidarietà a Polonia | coordinati con alleati Nato'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Bali, 16 nov. (Adnkronos) - "Ho appena parlato con il presidente polacco Andrzejin seguito alle notizie di un attacco missilistico in. Ho ribadito ladel Regno Unito allae ho espresso le mie condoglianze per le vittime. Rimarremo in stretto contatto e continueremo a coordinarci con i nostridella". Lo scrive in un tweet il primo ministro del Regno Unito, Rishi

Il Sole 24 ORE

Toni ben più accesi sulla crisisono quelli utilizzati dal nuovo premier britannico, Rishi, che in occasione della riunione plenaria e davanti a Lavrov ha invitato la Russia a ritirare ...... nel clima di ritrovata retorica da guerra fredda alimentata dal conflitto in. "Il Regno ... in contemporanea con l'intervento dial G20; intervento nel quale il primo ministro è tornato a ... Ucraina ultime notizie. Missili russi cadono sulla Polonia: due morti. «Resti di razzi abbattuti da ... Potrebbe, al contrario, arrivare di persona il suo contendente, l’ucraino Zelensky, che - per la prima volta dal 24 febbraio – uscirebbe dal suo Paese, anche se le smentite al riguardo fioccano.Un accordo multimilardario per l'acquisto di cinque nuove navi da guerra per rafforzare le difese della Gran Bretagna. Ad annunciarlo Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito che ...