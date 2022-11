Traffico Roma del 16-11-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare con le sono segnalata in carreggiata interna tra Casilina e appena esterna tra l’uscita dellaL’Aquila e via Nomentana è ancora tra sala e Cassia restando nella zona Nord si rallenta su via Salaria via Flaminia rispettivamente dalla motorizzazione la tangenziale è da Labaro a via dei Due Ponti rallentamenti sulla via Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio verso il centro sul percorso Urbano della A24 da via Palmiro Togliatti alla tangenziale difficoltà di circolazione sono segnalate sulla via Appia da Frattocchie al raccordo anulare con ripercussioni per ilin transito sulla Via dei Laghi dove si sta in da Marino pure anche sulla via Casilina da via Borghesiana a via di Tor Bella Monaca Verso il raccordo anulare per i ...