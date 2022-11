Traffico internazionale di stupefacenti | agli arresti un sannita

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata eseguita in mattinata una ordinanza di custodia per un, Puzella Antonio, 56enne di Solopaca – difeso dall’avvocato Angelo Leone – già attualmente detenuto in carcere da parte della DDA di Napoli che ha sgominato una complessa ed articolata organizzazione dedita allo spaccio dicon i Paesi Bassi. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... i Finanzieri hanno messo in atto la tecnica del "ritardato sequestro" per poter acquisire ulteriori prove ed elementi utili a individuare i responsabili deldi droga seguendo,...È la prima risposta delle istituzioni del calcio all'arresto di Rosario D'Onofrio , ex procuratore dell'Aia, indagato a Milano in un'inchiesta della Dda milanese perdi droga. ...Traffico internazionale di sostanze stupefacenti e riciclaggio, maxi-blitz dall'alba di polizia e finanza. Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato e della ...Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a Napoli e in provincia in esecuzione di un'ordinanza di applicazione ...