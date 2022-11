Torna l’Ultimo Ballo in Maschera al “Giordano Bruno” di Maddaloni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Il prossimo appuntamento della rassegna “«Ultimoin» ritorno e presenza sul territorio”, II° edizione, è per il giorno 18 novembre 2022. Per la cronaca si tratta della quarta giornata calendarizzata. Il terzo appuntamento si è tenuto venerdì 11 novembre 2022 dalle ore 17.00 con la presentazione di Lucia Grimaldi e riprese audiovisive di Franco Trifirò disponibili, come le precedenti serate, sul canale Youtube “Comunicando” al link https://www.youtube.com /channel/ UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA. Le foto della serata, disponibili sulla pagina social dell’evento, sono a cura di Noemi Sparago. L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di diverse autorità, tra cui il primo cittadino diAndrea De Filippo, è iniziata con la performance “Ferro battuto“del ...