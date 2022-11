Stoltenberg | “L’incidente che ha provocato due morti a Przewodow | causato da un missile ucraino”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Come scritto ieri, è bastato appena il sospetto che potesse essere russo ilche in serata ha colpito una fattoria polacca prossima ai confini ucraini e, già dopo una manciata di minuti il presidente Zelensky era intento ad aizzare contro Mosca, affermando che la Russia colpendo la Polonia aveva di fatto colpito la Nato, legittimando quindi di diritto un’eventuale, e di ‘pari peso, risposta. Fortuna in primis il buonsenso della stessa Nato, e poi degli Stati Uniti che hanno scelto di prendere tempo per capire bene cosa fosse realmente accaduto e, in secondo luogo, il Twitter di un giornalista polacco che ha affermato potesse trattarsi di un rottame: unintercettato e colpito dalla vicina contraerea di Kiev. Poi ‘il colpo di scena’: non solo il Cremlino ha negato qualsiasi lancio nell’area vicina ai confini polacchi ma, esaminando le foto ...