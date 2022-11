Spaccio di droga | arrestati due giovani dai carabinieri

Leggi su anteprima24

Napoli – Idella stazione di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, hanno arrestato perdidue cittadini algerini di 36 e 24 anni. I due sono stati sorpresi in Via Galileo Ferraris mentre cedevano una dose di crack ad un cliente della zona. I militari hanno bloccato entrambi e rinvenuto nelle loro tasche un'altra dose della stessa sostanza e una bustina di marijuana. E ancora un coltello e un passamontagna. Il 36enne e il 24enne sono stati portati in carcere.