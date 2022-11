Ripresi gli allenamenti dei rossoverdi | domani doppia seduta a porte aperte

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sononel pomeriggio glidei. Ai box Marco Capuano (in fase di riabilitazione post-operatoria) ed Antony Iannarilli (in isolamento perchè risultato positivo al Covid 19) hanno invece svolto lavoro personalizzato Krapikas, Coulibaly, Corrado, Palumbo, Cassata e Bogdan (suddivisi tra campo e piscina).Terapie per Francesco Di Tacchio: il centrocampista, nel corso della gara con il Brescia, ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra., aal Giorgio Taddei, si alleneranno al mattino (dalle 10.00) e nel pomeriggio a partire dalle ore 15.30. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

