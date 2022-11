RICCARDO MUTI DIRIGE “MACBETH” | arriva sul sito RICCARDOMUTIMUSIC COM | l’opera in forma di concerto

(Di mercoledì 16 novembre 2022) I dettagli Da domani, giovedì 17 novembre, è online in esclusiva sulmusic.com il “” indidiretto dal Maestro(https://bit.ly/) che si pone a conclusione del periodo di prove con giovani direttori, pianisti, cantanti e orchestra raccontati nel ciclo di quattro appuntamenti “prova”, in onda su RAI 5 in prima serata. Il video streaming delsarà disponibile fino all’8 gennaio 2023. Un’occasione per poter assistere virtualmente aldi un’opera particolarmente importante per il Maestro: lo scorso anno a Tokyo, infatti, il ...

gazzettadimilano.it

Da domani, giovedi' 17 novembre, e' online in esclusiva sul sito riccardomutimusic.com il 'Macbeth' in forma di concerto diretto dal Maestroche si pone a conclusione del periodo di prove con giovani direttori, pianisti, cantanti e orchestra raccontati nel ciclo di quattro appuntamenti 'prova Macbeth', in onda su RAI 5 ...Al teatro Regio di Torino anche il lunedì mattina può essere speciale. Lo dimostra il fuori programma del maestroche si è fermato con i bambini del Coro di voci bianche del Teatro per esibirsi e fare musica insieme, nei giorni in cui è impegnato con le prove del 'Don Giovanni'. La prima ci sarà ... Riccardo Muti dirige Macbeth, da giovedì 17 online sul sito istituzionale del Maestro. Milano, 16 nov. (askanews) - Da domani, giovedì 17 novembre, è online in esclusiva sul sito riccardomutimusic.com il "Macbeth" in forma di concerto diretto dal Maestro Riccardo Muti che si pone a ...DA DOMANI ONLINE IN ESCLUSIVA SUL SITO RICCARDOMUTIMUSIC.COM Da domani, giovedì 17 novembre, è online in esclusiva sul sito riccardomutimusic.com il “Macbeth” in forma di concerto diretto dal Maestro ...