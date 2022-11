“Quel missile non è dell’Ucraina” | ribadisce Zelensky E Kuleba chiede i caccia F16 “Per proteggere la Nato” !

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Niente da fare,non vuol sentire ragioni e, intervistato dai media ucraini, ha tenuto a rimarcare che ilcaduto ieri in Polonia, non è stato lanciato dalla contraerea di Kiev. Come riporta l’agenzia di stampa Interfax Ukraine, il presidente ha affermato di essere stato informato di tutto ciò dalle sue Forze armate e dell’aviazione, dunque, ha affermato, “non posso far altro che fidarmi di loro“.invoca un verticecon Kiev per “elaborare altre azioni congiunte, per costringere Mosca a cambiare il ritmo dell’escalation” E se, ‘obtorto collo’,inizia finalmente ad accettare l’evidenza per la quale,, Ue, e Stati Uniti non hanno la minima intenzione di venire inglobati in un conflitto contro la Russia, non sembra invece averlo ancora ‘afferrato’ il ...