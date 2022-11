Ostia | da una gabbia sotto i bombardamenti russi a una cuccia calda | la storia di Oliver

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Non solo gli esseri umani sono vittime delle guerre, anche tanti animali. Anche Snowy, un cucciolone di cane, si è trovato nel mezzo del conflittoa-Ucraina ed è stato rinchiuso in un box con altri quattro cani. Si è trattato di trenta giorni di sofferenze per gli animali che non hanno avuto alcuna cura, né cibo, né acqua. Un lungo lasso temporale nel quale Snowy ha visto morire i suoi compagni di “cella”. Unache sembra a concludersi nel peggiore dei modi anche per il cucciolone bianco e beige. Il salvataggio e l’adozione in Italia Per fortuna, invece, la sua è stata una vicenda a lieto fine. I volontari sono riusciti a portare Snowy in salvo e portarlo in Italia, dove è stato accolto nel migliore dei modi: curato, coccolato, rifocillato. Fino a quando per il dolce Snowy è arrivata anche una nuova famiglia. Il cucciolone che dalla sua ...