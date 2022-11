Omicidio Pescara | svolta nelle indagini | tre indagati

... mentre il terzo (Mimmo Nobile, noto nell'ambiente della tifoseria del), è indagato per lo ... Per il delitto della Strada Parco , le ipotesi di reato sonoe tentatoUcciso per un affare da 400mila euro. Tre fermati per l'di Walter Abi, architetto 66enne, e per il ferimento dell'ex calciatore Luca Cavallitto, 49 anni, avvenuto il primo agosto a. A incastrare Renato Mancini, 49 anni, Fabio Iervese, 43 ...Un affare da 400 mila euro. Quello delle case galleggianti da realizzare al porto turistico. Eccolo il movente alla base dell'agguato che il primo agosto scorso, al Bar del Parco di ...Svolta nelle indagini per l'omicidio di Pescara: tre persone, tra cui un capo ultrà, sono state infatti iscritte nel registro degli indagati per l'agguato del primo agosto, in cui fu ucciso l'architet ...