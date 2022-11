Niente Mondiale per l’azzurro | il CT decide di chiamare un altro giocatore

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tra quattro giorni avrà finalmente inizio il2022, prima volta in cui il campionato del mondo si disputerà nei mesi autunnali/invernali e non in estate. Il Napoli avrà cinque calciatori impegnati in Qatar: Kim (Corea del Sud), Olivera (Uruguay), Anguissa (Camerun), Zielinski (Polonia), Lozano (Messico). Nella giornata di ieri sembrava potesse aggiungersi un sesto nome a questa lista, ma così non sarà. Kylian Mbappe e Tanguy Ndombele (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) ConvocatiFrancia,da fare per Ndombele Ieri sera, l’attaccante della Francia Christopher Nkunku ha dovuto dare forfait: la stella del Lipsia ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di un infortunio al ginocchio e dovrà saltare ilin Qatar. Il CT Didier Deschamps ha dovuto subito pensare a ...