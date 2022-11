Morta Alice Manfrini | la 24enne che raccontava il suo tumore su TikTok

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Era diventata famosa sui social per il coraggio con il quale ha affrontato la malattia, un sarcoma osseo diagnosticato a inizio 2021: utilizzavaper raccontarne l’evoluzione, le cure alle quali si sottoponeva, gli esami che doveva fare, le emozioni che provava. La prima chemio l’ha fatta mentre preparava la tesi, si è poi laureata in Economia, con tanto di festa., 24 anni, èlo scorso 7 novembre, e la notizia soltanto ieri è rimbalzata sui social, gli stessi che finché ha potuto ha ravvivato con il suo spirito positivo. Ha affrontato il sarcoma con ottimismo, apparendo sempre solare e ironica, nonostante il dramma che stava vivendo. Per raccontare che gli esami del sangue erano “bruttini” aveva postato un video di lei e il fidanzato che giocano con il gattino e la scritta in sovrimpressione. ...