Missile deviato Ora si muovono i servizi segreti | la tragica ipotesi che nessuno dice

(Di mercoledì 16 novembre 2022) È ancora giallo su quanto accaduto in Polonia. Le indagini sulcaduto sono di fatto in corso, ma non è ancora chiara la dinamica esatta dei fatti. Una cosa è certa, dagli Stati Uniti passando per la Cina e arrivando in Europa, la parola d'ordine è una sola: mantenere la calma. La stessa Polonia ha avanzato l'che possa trattarsi di undella contraerea ucraina finito sul territorio polacco. Intanto fonti di intelligence occidentale non escludono la possibilità che i missili che hanno colpito la Polonia, provocando la morte di due persone, siano stati lanciati, comunque per errore, dai russi. Al momento sono tre lein esame, precisano le fonti contattate dall'Adnkronos. Missili russi lanciati da bombardieri strategici potrebbero non aver funzionato bene ed essere finiti per errore ...