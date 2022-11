Importazione e spaccio di ‘droga dello stupro’ | 7 arresti e duecento indagati in tutta Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) È l’ultimo troncone di una maxi-inchiesta che va avanti da anni e che ha coinvolto anche personaggispettacolo e un finanziere. Questa volta a finire nel registro deglisono stati in 200, di cui 7 arrestati e altri 60 perquisiti in diverse regioni d’. Sono i numeri dell’indagine della Procura di Roma sul traffico e la vendita della “drogastupro”, che in totale dal suo avvio ha portato a 87 misure cautelari e al sequestro di 200 chili di Gbl, pari a circa 380mila dosi singole nonché all’oscuramento di cinque siti che venivano utilizzati come canale di approvvigionamento della droga. La sostanza arrivava all’aeroporto di Ciampino dall’Olanda, dove – come spiegano gli inquirenti – può essere legittimamente commercializzata. In una nota il procuratore di Roma spiega che gli accertamenti hanno ...