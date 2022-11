Globalist.it

: con l'inverno potrebbe esserci una finestra per i negoziati Con il probabile 'rallentamento delle operazioni tattiche' in Ucraina, dovuto al clima invernale, 'potrebbe esserci una ...Lo ha detto il capo di stato maggiore Usa, Mark Milley, in una conferenza stampa al2022 - 11 - 16 19:46:47 Ucraina: vittime di Przewodow lavoravano in azienda italo - polacca Lavoravano ... Il Pentagono: “Difficile che l’Ucraina liberi tutti i territori occupati compresa la Crimea” In conferenza stampa con il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il generale Milley ribadisce la linea del pieno sostegno all'Ucraina, ma anche che Kiev non può al momento sperare che i russi lasciano ...Bill LaPlante, il capo acquirente di armamenti del Pentagono ha annunciato che subito dopo che il prossimo Congresso verrà eletto l'8novembre, l'attuale Congresso voterà a stragrande maggioranza per c ...