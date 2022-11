(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Si chiama2, è il supercalcolatore del Dipartimento di Scienze Statistiche de Ladie sarà il protagonista di un workshop organizzato per illustrare le potenzialità e le opportunità offerte dall’uso di strumenti diin ambito scientifico. L’appuntamento, organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche, è in programma mercoledì 30 novembre presso l’Aula Gini della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione.2 (TS2) è il supercomputer general-purpose del Dipartimento di Scienze Statistiche per la risoluzione di modelli matematici e statistici su Big Data. Il sistema, la cui realizzazione è stata finanziata nel 2019 daoltre che dal contributo di numerosi gruppi di ricerca dell’Ateneo, dispone di 12 nodi di calcolo ...

Adnkronos

"Realizzato con il contributo di Sapienza ed appartenenteinfrastruttura di ricerca di Ateneo, TeraStat 2 è uno strumento reso disponibile a tutto il personale di Sapienza che ne dovesse avere ...tre giorni di novembre, Morbidelli ha presentato il progetto "BAM - Bagages à main", ... partecipazione giovanile, discriminazione e privilegi, educazione civica, democrazia e, inclusione ... Ict: alla Sapienza di Roma a scuola di Supercalcolo con TeraStat 2 L’evento, cui sarà possibile partecipare in presenza o da remoto, prevede delle sessioni tecniche nelle quali si procederà alla risoluzione di brevi casi di studio in un ampio spettro di domini di ...Intervista a Fabio Romano, Head of Industry Ecosystem Development di Huawei Italia: 'Per aumentare la presenza di donne nell'Ict, si deve superare il ...