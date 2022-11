Guida al gruppo B

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo, che metteremo in cima ad ogni pezzo sul Mondiale, abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. La struttura delB è quella classica: una squadra che deve arrivare prima e preferibilmente battere tutte le altre, due squadre minori che giocano per la gloria di un ottavo di finale, un fanalino di coda che proverà a non perderle tutte. Una volta che si scende nei dettagli, però, e si conoscono meglio le squadre in questione, ci si ricorda che spesso le cose non vanno come ci si aspetta e in almeno un girone tra quelli apparentemente più scontati del Mondiale alla fine c’è una sorpresa, nel bene e nel male. Che possa essere proprio il girone B? Che possa fallire clamorosamente l’Inghilterra di Soutghate, semifinalista in Russia nel 2018 e ...