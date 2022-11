Guerra Russia-Ucraina | missili russi in Polonia | due vittime Biden | “Probabilmente è arrivato dalle forze ucraine | si tratta di un errore tecnico

...si è riunita in queste ore con gli Alleati Nato ed europei per verificare gli ultimi sviluppi dellain Ucraina e valutare i prossimi passi. Comunicato finale: 'Gran parte G20 contro'. ...'Mentre i leader del G20 si riunivano e chiedevano la fine della, laha condotto massicci attacchi contro l'Ucraina. Con i partner del G7 e della NATO, condanniamo questi atti brutali. Offriamo inoltre pieno supporto alla Polonia e assistenza nelle ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Trump sfrutta l'assist: "Con Biden sull'orlo di una guerra nucleare, noi abbiamo un presidente che si addormenta ai vertici internazionali e viene deriso" ...