G20 | dichiarazione finale condanna guerra in Ucraina

"L'uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile". E' quanto si legge nellafinale deldi Bali, in Indonesia. "La risoluzione pacifica dei conflitti - si legge ancora - gli sforzi per affrontare le crisi, così come la diplomazia e il dialogo, sono vitali. L'...... ha detto il presidente turco Erdogan a Bali ricordando le parole di Biden e laG7 - ... Zelensky: Nel suo nuovo discorso video trasmesso oggi aldi Bali, ha detto che l'attacco ...Bali, 16 nov. (Adnkronos) - "L'uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile". E' quanto si legge nella dichiarazione finale del G20 di Bali, in Indonesia. "La risoluzione pacifica dei con ...Putin ora è sotto forte pressione, anche dai suoi partner strategici. I leader del G20 hanno approvato il documento finale definito dagli 'sherpa' senza ulteriori modifiche. Lo ...