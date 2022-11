Francesca Guacci | l' operazione per non avere figli a 23 anni A Mattino Cinque | ' Non sei un buon esempio'

Si è sottoposta a un'operazione per non avere figli a 23 anni,ha parlato della sua decisione a Mattino Cinque . La donna, che oggi ha 28 anni ha voluto spiegare il suo punto di vista che è stato molto criticato da diverse persone in modo anche ...Di salpingectomia si sta parlando molto dopo le dichiarazioni di, influencer, che a 22 anni si è sottoposta all intervento per non avere figli. Ma di cosa si tratta esattamente, ...Si è sottoposta a un'operazione per non avere figli a 23 anni, Francesca Guacci ha parlato della sua decisione a Mattino Cinque. La donna, che oggi ha 28 anni ha voluto spiegare il ...Mattino Cinque, Roberto Poletti sul 'caso Francesca Guacci' la spara grossa: "E' un'opportunità" Oggi Federica Panicucci ha voluto parlare nella seconda ...