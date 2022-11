Chirurgia ambulatoriale | uno dei fiori all’occhiello in Habilita san Marco

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il servizio diinSanè attivo solamente da poco più di sei mesi, ma il bilancio della Dr.ssa Lucia Bertulessi è decisamente positivo. «Si tratta di un ambulatorio particolarmente richiesto da parte dell’utenza, a conferma della necessità del territorio. Il numero di pazienti che si rivolge a questo servizio è in costante aumento: una parte proviene direttamente dai dermatologi del nostro poliambulatorio, mentre un’altra parte, molto consistente, arriva invece da medici esterni alla nostra struttura. Abbiamo individuato una necessità e abbiamo fornito una risposta concreta: esami istologici e asportazioni di patologie sospette in tempi rapidi». Il messaggio che la Dr.ssa Bertulessi vuole sottolineare riguarda l’importanza di non sottovalutare lo stato di salute della propria cute: ...

TorinoToday

L'ospedale di Sarno è sempre più in crisi: sospesa l'attivitàdi medicina e. Mentre è a forte rischio di chiusura il reparto di ginecologia ed ostetricia rimasto con soli tre medici a fronteggiare circa cinquecento parti all'anno. L'...... Presidente nazionale della SICCR (Società Italiana diColo - Rettale) nel biennio 2019 - ... ma anche l'organizzazione dei percorsi, i consensi informati e la proctologia. "... Asl To4, passata l'emergenza covid sono stati riaperti due ambulatori a Lanzo Tenerife. Presso Hospital del Sur si effettuano chirurgie della cataratta e altri interventi L’Hospital del Sur, di Tenerife, che fa parte del Complesso Ospedaliero Universitario Nuestra Señora de Can ...Operativo quindi l’accordo siglato nei mesi scorsi per l’attivazione di un percorso interaziendale per le prestazioni di chirurgia pediatrica ... che pone indicazione chirurgica durante la visita ...