Annamaria Bernardini De Pace shock a Belve | rompe il silenzio su Totti e dice tutto sulla fine del loro sodalizio

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Quello diDenon è un nome sconosciuto, e viene fuori spesso quando un personaggio pubblico è nei guai (piccoli o grossi che siano), sopratse detti guai hanno una natura coniugale. È nota per essere un mastino da tribunale e, in un certo senso, un ottimo alleato da accaparrarsi o il peggior nemico da avere contro. Durante un’intervista che andrà in onda astasera, le sue riposte alle domande di Francesca Fagnani hanno dimostrato la veridicità di quanto detto nell’ultima frase.De, cosa pensa degli ex clienti Divorzi? Molti ne hanno visti i suoi occhi da avvocato, ed in tanti il suo contributo è stato essenziale. L’ultimo caso di cui si è occupata è quello di Francesco ...