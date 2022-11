Entilocali-online

Dal 2008ha incanalato finanziamenti per oltre 205 milioni di euro che hanno attivato 75.000 progetti formativi per oltre 1 milione di ore di formazione professionalizzando più di 500mila ...... direttore di, il fondo paritetico interprofessionale di Sistema Impresa e Confsal - è propedeutica all'implementazione dei piani diper le imprese. L'emanazione del recente ... Welfare, Formazienda per Rsa: al via campagna 'la #cura di #domani è #adesso' Roma, 15 nov. (Labitalia) – Con la campagna ‘La #cura di #domani è #adesso’ Formazienda intende sottolineare il proprio impegno a favore della formazione dei dipendenti delle residenze sanitarie ...