Under 21 | Carnesecchi | “Contro la Germania test utile per capire a che punto siamo”

(Di martedì 15 novembre 2022) Quellala“è un’amichevole però noi sicuramente la prepareremo come una partita importante,pera chedel percorso per creare qualcosa di importante in vista della fase finale dell’Europeo”. Il portiere dell’21 Marcoha capito il messaggio del Ct Nicolato. Le amichevoli vanno affrontate come se fosse una partita ufficiale, a maggior ragione se di fronte c’è una delle selezioni più forti. “Sarà una partita importante sotto tutti gli aspetti, sia perché si chiama Italia-, sia perché ci misureremouna squadra di valore come quella tedesca”, ha aggiuntoin conferenza stampa. Il numero 1 della Cremonese potrebbe tornare a ...

Da ieri la nazionale21 italiana è in ritiro a Cesenatico e da questa mattina si allena a San Mauro Pascoli in ... Gli azzurrini di Nicolato, con presenti anche i romagnoli Marco(...Sono previsti prezzi popolari e tariffe ridotte per gli18. Clicca QUI per tutte le info. L'elenco dei convocati Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco(Cremonese), Stefano Turati (...Il portiere dell’Under 21 Marco Carnesecchi ha capito il messaggio del Ct Nicolato. Le amichevoli vanno affrontate come se fosse una partita ufficiale, a maggior ragione se di fronte c’è una delle ...Da ieri la nazionale Under 21 italiana è in ritiro a Cesenatico e da questa mattina si allena a San Mauro Pascoli in vista dell'amichevole in programma sabato ...