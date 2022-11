Sarri chiede rinforzi per la Lazio

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) Otto punti in più dello scorso campionato dopo quindici partite e quarto posto in classifica. Lacresce, bilancio positivo prima della lunga pausa dei mondiali in Qatar che spaccherà in due la stagione tra tante incognite.può essere soddisfatto della sua squadra che si trova più in alto rispetto a club con budget ben superiori rispetto a quello biancoceleste. Certo, la netta sconfitta dell'Allianz Stadium spinge a qualche valutazione per una rosa che, senza quattro titolari importanti come Lazzari, Patric, Immobile e Zaccagni è arrivata spompata e stressata in molti elementi allo stop. Il tecnico, subito dopo la sfida contro la Juventus, è stato fin troppo chiaro parlando della sessione di mercato che potrebbe stravolgere i valori attuali relegando laa un ruolo da comprimaria: «Siamo in zona Champions che è una ...