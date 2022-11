Qatar 2022 | i convocati dell’Ecuador

Leggi su 11contro11

(Di martedì 15 novembre 2022) Arriva il momento anche per l’Ecuador per annuncia ialla kermesse di. Il CT Gustavo Alfaro annuncia così le scelte finali, tra certezze e alcune sorprese. Inseriti nel Gruppo A, i sudamericani esordiranno in casa dei padroni di casa, per poi concludere il girone contro Olanda e Senegal. Gli africani al momento sembrano nettamente favoriti per il secondo posto, anche per singoli ed esperienza internazionale. Ad ogni modo, cercheranno di battagliare per sovvertire i pronostici e regalarsi un qualificazione agli ottavi che manca da Germania 2006. Portieri Alexander Dominguez (Liga de Quito) Herman Galindez (Aucas) Moises Ramirez (Independiente del Valle) Difensori Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) Robert Arboleda (San Paolo) Pervis Estupiñán (Brighton) Angelo Preciado (Genk) Jackson Porozo (Troyes) Xavier ...