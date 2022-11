Lusso | Altagamma | ' per 2023 prevista crescita solida e positiva | Ebitda medio +6%'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Dopo un 2022 record rispetto ad altri settori e superando con decisione i livelli pre Covid-19, per ilsi prevede ancora una, malgrado l'incertezza macroeconomica. E' uno dei dati che emergono dall'Consensus, realizzato dacon il contributo di 21 tra i maggiori analisti internazionali specializzati e presentato oggi a Milano. L'aumento dei costi energetici, l'inflazione crescente, la carenza di materie prime, le tensioni geopolitiche e il calo del potere d'acquisto di alcune fasce di consumatori incideranno in parte sulle performance, che rimarranno comunque alte. L'per ilè previsto in...