Il ragazzo picchiato e rapinato dal branco sul bus notturno a Roma | “Mi hanno rubato lo smartphone e sono fuggiti”

LA NAZIONE

Durante la perquisizione la giovane ha registrato un video pubblicato dalsu Instagram in cui diffama gli agenti in servizio e dice di essere statoda cinque poliziotti pur non ...- 'Mi hanno appena perché sono di colore.da 5 poliziotti, calci in faccia, pugni e insulti gratuiti'. Inizia così il video di un ... E sbeffeggiati da unche al momento del controllo ... Ragazzo picchiato fuori scuola a Pontedera, tre minorenni denunciati Calci e pugni mentre si trovava a bordo di un bus notturno in transito in centro storico a Roma. Vittima della furia di una baby gang un cittadino del Bangladesh, picchiato e poi rapinato dello smartp ...Rapinato dal branco sul bus notturno nei pressi del capolinea all’Ara Coeli, in zona Piazza Venezia. Qui n ragazzo di 34 anni del Bangladesh è rimasto vittima di un’aggressione nel weekend appena tras ...