Il Garante della privacy indaga su due Comuni Nel mirino uso degli occhiali smart e del riconoscimento facciale

La cassazionesentenza è chiesta dall'Autoritàper la protezione dei dati personali con ricorso in due motivi, cui resiste con controricorso l'Unione Comunale del (omissis) , che, in ......Conferenza delle Regioni. Protagonisti assoluti saranno i giovani con il coinvolgimento delle scuole lucane di ogni ordine e grado, i rappresentanti delle Consulte Studentesche, UNICEF,...Le ultime Il pieghevole di Google appare online! Ecco il futuro Pixel Fold Il canone RAI resta nella bolletta elettrica: l'ultima nota del MEF non lascia spazio a dubbi Garante della privacy: in ...Abruzzo. Si apre uno spiraglio nella vicenda Facile Energy. Parliamo della società oggetto del provvedimento cautelare con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel giugno scorso ...