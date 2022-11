Gosens - Inter | sarà arrivederci o addio? Le tre opzioni

Il futuro di Robinè lontano dall'. Non è bastato il gol al Bologna di mercoledì scorso per fargli cambiare idea. Anzi, l'esclusione del giorno successivo dall'elenco dei convocati della Germania per il ...Commenta per primo Robinpuò lasciare l'a gennaio e tornare in Germania. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , l'intanto si sta guardando intorno per il sostituto e le piste più calde portano in Spagna:...Borna Sosa torna di moda per la fascia mancina dell’Inter. Il croato, convocato per i mondiali del Qatar, è da tempo seguito dai nerazzurri. Già questa estate ci fu un primo abboccamento, ma la tratta ...Il futuro del tedesco che per via dello scarso minutaggio non è stato convocato per il Mondiale è lontano da Milano. E se sarà una scelta definitiva o fino a giugno lo deciderà il mercato. Ecco dove p ...