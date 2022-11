Gkn | operai inviano lettere diffida a Borgomeo Nardella critica Mise

(Di martedì 15 novembre 2022) Lo ha detto Matteo Moretti del collettivo di fabbrica ex Gkn e della Rsu, parlando della situazione dell'azienda e della protesta in corso da parte dei lavoratori L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, la notte degliexin consiglio comunale Ore tranquille, senza problemi di ordine pubblico, passate tra il Salone dè Dugento, dove si svolge normalmente il consiglio comunale, la ...'Quale sovranità italiana viene difesa da chi di fronte ache perdono il posto di lavoro fa caso al loro rispetto per istituzioni che non offrono ...Firenze – Si riapre un nuovo giorno di lotta per gli operai dell’ex Gkn, che da ieri sera hanno occupato il salone dei ‘200 dove si tiene il consiglio comunale, decisi a restare ad oltranza fino a una ...Lo ha detto Matteo Moretti del collettivo di fabbrica ex Gkn e della Rsu, parlando della situazione dell’azienda e della protesta in corso da parte dei lavoratori, che da ieri si trovano in Palazzo ...