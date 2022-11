Gemmato sottosegretario alla Salute a ReStart spiazza | «Senza i vaccini sarebbe andata peggio? Non abbiamo la prova | non mi schiero a favore o contro»

(Di martedì 15 novembre 2022)Dure polemiche dopo le dichiarazioni del, Marcellotrasmissione, condotta da Annalisa Bruchi ogni lunedì in seconda serata su Rai 2. Il politico si è infatti lasciato andare ad affermazioni piuttosto discutibili sui, scatenando una bufera. In puntata si parla del reintegro dei medici no-vax, con il vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo alquanto scettico sulla vicenda, ricordando che proprio grazie ail’Italia ha evitato un possibile disastro sanitario: “se gli italiani non si fossero vaccinati“. Matenta subito di ...

Le dichiarazioni dell'altro giorno delalla Salute Marcellofanno sperare in una svolta importante delle politiche pandemiche nella direzione del buon senso e della ragionevolezza scientifica.ha dichiarato ...Marcello, lei è stato accusato di essere un No Vax e un negazionista. (Risata). "Ma che No Vax. Sono innanzitutto un farmacista che ha rispettato l'obbligo vaccinale. Sono ...Il sottosegretario alla Salute si difende: Senza obblighi avremmo somministrato più dosi, intendevo dire che il tema non è più attuale: altro che No Vax, ...Marcello Gemmato, al ministero della Salute in quota Fdi, scettico sull’efficacia della profilassi. Cinque Stelle e Pd incalzano: "Deve dimettersi". Il partito: polemiche strumentali ...