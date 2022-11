Gazzetta – Inter | Matturro addio? È vicino al Genoa | conferma il presidente

(Di martedì 15 novembre 2022) 2022-11-14 12:38:31 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: Nella notte ildel Defensor Sporting ha dichiarato che il difensore èal club ligure: il 18enne è un obiettivo di prospettiva della dirigenza nerazzurra Sotto gli occhi di Dario Baccin – durante il recente viaggio in America del Sud – ci era finito soprattutto lui, il diciottenne Alanche tanto bene promette in Uruguay con la maglia del Defensor Sporting. L’è stata accostata più volte al giovane difensore nelle ultime settimane, ma nella notte ildei Tuertos ha rivelato una trattativa in dirittura d’arrivo con un altro club: “È praticamente fatta con il”, ha dichiarato Alberto Ward con ...

La Gazzetta dello Sport

e Milan sono forti. La Champions è un obiettivo per tutte, li sono 7,8 sorelle e 4 vanno in ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale Ladello Sport. Leggi i commenti News as ...Da www..it NAINGGOLAN La storia fra Radja Nainggolan e l'Anversa finisce qui: l'ex centrocampista di Cagliari, Roma enon verrà reintegrato nell'organico del club belga. Il giocatore era stato ... Marotta: "Dzeko merita il rinnovo. Juve Non andai via per l’operazione Ronaldo" Niente sconti per Ruslan Malinovskyi da La Gazzetta dello Sport. Oggi, il quotidiano ha dato un 4,5 all’ucraino per la sua prova contro l’Inter: “Doveva essere la sgasata del Gasp, ma entra malissimo: ...Andrea Di Caro ha scritto un fondo per La Gazzetta dello Sport relativo alla Sere A: "Il campionato è ancora vivo e chi insegue non molla (Milan), cresce (Juve), ...