Caso Ftx | com’è crollato l’impero di criptovalute di Sam Bankman-Fried

(Di martedì 15 novembre 2022) Il crack della piattaforma di exchange Ftx che ha presentato istanza di fallimento l’11 novembre scorso, ha determinato anche il crollo del suo fondatore Sam. In meno di una settimana, infatti, Sbf è passato da enfant prodige, che fino a poco tempo fa veniva accomunato al miliardario Warren Buffett o a Jp Morgan per il suo patrimonio personale di circa 26 miliardi di dollari, a obiettivo delle indagini della Securities and Exchange Commission e del dipartimento di Giustizia in relazione alla possibilità di Ftx di aver utilizzato in modo improprio miliardi di dollari di fondi dei clienti per sostenere Alameda Research. Ma in un’intervista riportata dal New York Times, il trentenne ha affermato che la situazione potrebbe essere «peggiore» diora. «Sto dormendo un po’», ha detto, citato dal Nyt. La situazione di ...