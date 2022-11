Assolti i giornalisti querelati da Teresa Bellanova | e ora chi dovrebbe chiedere scusa?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) “No Mary, fammi capire bene: c’è l’ex addetto stampa diche la accusa di averlo fatto lavorare in nero? Cioè: la sottosegretaria al Lavoro, prima firmataria della legge contro le false partite Iva, è coinvolta in una causa di lavoro perché il suo ex portavoce era a tutti gli effetti una falsa partita Iva?”. Quando in redazione arriva una storia del genere la reazione è sempre la stessa: è una notizia, si pubblica. Con l’entusiasmo direttamente proporzionale alla portate della storia in questione. Anche il modus operandi è sempre lo stesso: verificare, sentire le parti in causa. Tutte. Senza sconti per nessuno, men che meno se è coinvolto il potente di turno. Il 4 settembre 2014, poi, nella vicenda raccontata da Mary Tota c’era quell’aspetto kafkiano che fa diventare la notizia una grande notizia: un componente del governo accusato di ...